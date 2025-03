Järvamaa emade õmmeldud lapitekk toob soojust aasta suurperele

Eestis on juba 16 aastat valitud aasta suurperet, et tunnustada lasterikkaid peresid, kelle panus ühiskonda on hindamatu. Lasterikaste perede liidu presidendi Aage Õunapi sõnul on suurpered riigi ja rahvuse tuleviku vundament ning konkursi eesmärk ongi tuua esile nende vanemate pühendumust. «Nende panus on tähelepanuväärne, tahame neid tunnustada ja teistele eeskujuks tuua,» ütles Õunap, kutsudes inimesi üles kandidaate esitama.