Hea võimalus on selleks tutvuda omakandi ajalooliste ühiskonna- ja riigitegelastega, kelle elulugu, valikud ja otsused, väärtused ja vaimsus on oluline pidepunkt ka nüüdisajal. Üks selliseid on Järvamaalt pärit August Rei, kelle sünniaastapäeva tähistame 22. märtsil.