Sõiduki kerel esineb erinevates kohtades roostekahjustusi (kapotil, pagasiluugil, ustel, esi- ja tagatiibadel ja esimesel põrkeraual). Sõiduki kerel esineb värvikahjustusi esimesel ja tagumisel põrkeraual ja katusel ning juhipoolsel tagatiival on mõlgid tagatule ümber, mille klaasil on kild väljas.

Sõiduki armatuurlaual põlevad mootori -ja ABS märgutuled, istmed on kulunud ning määrdunud . Sõiduk on hoiul alates juulist 2024 ning vajab käivitamiseks akustarteri abi. Sõidukil on kaks süütevõtit.