Anna kaupluse juhataja Laine Hallika sõnul sai ta teate sissetungist kella nelja ajal öösel. "Helistasin kohe müüjale ja läksime poe juurde. Kui kohal olime nägime, et keegi kõnnib taskulambiga ümber kaupluse ja see tekitas kõhedust," rääkis ta. "Lähenesime igaks juhuks ringiga."

Õnneks selgus lähemale jõudes, et tegemist oli turvafirma Foruse töötajaga, kes oli ülikiiresti häire peale kohale jõudnud. Hallika sõnul on neil kaupluses videovalve, mille pilti näeb ta otse oma telefonist. "Nägin sealt ja teadsin selleks hetkeks, et vargad on juba lahkunud," sõnas ta. "Ütlesin seda ka turvamehele ja siis oli koos julgem poodi siseneda."