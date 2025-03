Mõnel aastal on seda tehtud ka uue aasta esimestel päevadel. Kuid kõik sõltub ilmadest. „Paar viimast aastat on näidanud, et jaanuaris-veebruaris päikest ei ole, mis tähendab, et taim lihtsalt seisab. Temaga ei juhtu mitte midagi. Ta lihtsalt kasvab, aga ta ei kasvata saaki," ütles Eistvere aiandi perenaine Ruth Kuusk.