Paide põhikoolide hetkeprobleemid: kehv koolitoit ja vett läbi laskev katus

Eelmisel neljapäeval andis Paide Hillar Hanssoo põhikooli direktor ning Hammerbecki põhikooli direktori kohusetäitja Kersti Kivisoo linnavolinikele ülevaate, kuidas on kahe kooli korraga juhtimine kulgenud ning millised on mured-rõõmud. Volinikud said ka küsimusi esitada.