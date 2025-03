Kogukonnad kardavad mõrvari järgmist käiku

See on osaliselt saavutatud muude karistusviiside, nagu üldkasulik töö ja kriminaalhooldus, kasutamisega. Samas on kaalutud võimalust rentida vabaks jäänud vanglakohti välisriikidele, näiteks Suur­britanniale, mille vanglad on ülerahvastatud.

Need arengud on tekitanud muret, et enne tähtaega vabastatud või alternatiivkaristusi kandvad isikud võivad kujutada ohtu kogukondadele, eriti kui nad ei saa järelevalvet ega tuge.

Inimesed on sunnitud elama hirmu all

Järva Teataja on kirjutanud Järva­ vallas viimase aasta jooksul ringi liikunud Aleksandrist, kelle lähimineviku tegude hulka kuulub inimeselt elu võtmine. 2014. aastal sooritas ta Metsla külas külmaverelise mõrva.

Aleksander vabanes vanglast ja nüüdseks on selge, et ta naudib kogukondade hirmutamist. Ta on Järva Teatajale öelnud, et tema peas on hääled, mis sunnivad teda tegutsema.

Samuti on Aleksander jaganud oma teadmisi satelliitide­ kohta, mis üritavat inimeste mõtteid lugeda. Ta on välja kutsunud päästeameti, sest Tapa­ sõjaväelinnakus olevad satelliidid eritavat mürgiseid gaase, millega üritatakse inim­konda ohjata.

Põhja-Järva kooli Albu õppekohas hirmutas Aleksander õpilasi ja õpetajaid. Olles tarvitanud alkoholi, muutus ta agressiivseks, lõhkus rahvamaja uksi, mille tõttu viidi seal olnud lapsed ohutusse kohta. Kooli direktori Annika Orula sõnul tegutsesid töötajad varem välja töötatud kriisiplaani järgi.

Pärast seda vahejuhtumit kolis Aleksander Amblasse. Kohalikud elanikud on Aleksandri ja tema tegevustega tuttavad juba varasemast ajast.