Marjamüügiautomaatidega tegeleva BerryMarketi OÜ eestvedajal Siim Kütil on viimasel ajal olnud kiire. Kui aegu tagasi oli tal töös kolm automaati Viljandis, siis nüüd on ettevõte laienenud lühikese ajaga nii Järva- kui ka Pärnumaale.

Kuu alguses oli Kütil töös viis marjamüügiautomaati: kolm Viljandis, üks Paides ja üks Paikusel. «Mõte laieneda tekkis kohe, kui masinad said Viljandis positiivse vastuvõtu, seega juba 2023. aastal,» lausus ta. «Järvamaa on logistiliselt sobiv koht ja väikelinnad on mulle alati meeldinud. Inimesed on vastuvõtlikumad ja tunnevad huvi uute lahenduste vastu.»