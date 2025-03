Kesklinna kohvikud ootavad väga kevadet

Paide kesklinnas on üle pika aja olukord, kus peaaegu igal sammul on kohvik. Inimesed, kes on aastaid söögikohtade puuduse üle kaevelnud, võiksid nüüd kasvõi iga päev eri kohas söömas käia. Paraku on aasta esimene pool olnud kohvikupidajatele pigem rahulik. Kevadele lähevad nad aga vastu lootuses, et päike ja soojemad ilmad toovad rahva välja sööma.