Madisoni antud vihjed olid üsna aimatavad. Tuulelipu temaatika juures võis arvata kohe, et tegemist on erakonda vahetanud poliitikuga, samas aga ajas segadusse esimese laulu valik, milleks oli Mart Helme poolt kuulsaks lauldud „Võõra linna tuled“. See laul justkui ei peaks Madisoni repertuaari enam kuuluma. Aga hiljem, kui ta isik oli paljastatud, ütleski Jaak Madison, et valis laulu pigem äraarvajate eksitamiseks. "Ühtlasi on tegemist ka tuntud ja eestlaste seas palavalt armastatud lauluga, mida polnud liiga keeruline laulda," selgitas ta.