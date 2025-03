Jüri Ratas ja Riho Terras: Liiga ambitsioonika roheleppega sattusime veidike kraavi

Puhta tööstuse kokkulepe saab olema selles pikas võitluses võtmetähtsusega. See ei ole kindlasti sama rohelepe, mis on peidetud veidi teistsuguse sõnastuse taha, vaid avab tee tõeliseks tööstuse revolutsiooniks Euroopa Liidus, asetades tööstusliku konkurentsivõime oma poliitika keskmesse. Liiga ambitsioonika roheleppega sattusime veidike kraavi, kaldusime õigest teest kõrvale. Uus algatus on selliste vigade parandus, kursi taas õigeks seadmine. See muutus on vägagi tervitatav. Euroopa Parlamendis on Euroopa Rahvapartei (EPP) tõsiselt võidelnud Euroopa tugeva tööstuse vajaduse eest ning hoiatanud läbimõtlemata otsuste eest, mis keskkonna kaitsmise õigustatud ettekäändel lõpuks hoopis lämmatavad meie tootmisvõimekuse.