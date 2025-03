Koodikooli loomine Järvamaale sai olulise rahasüsti

Sihtasutus Järvamaa ning mittetulundusühing Tuleviku Tehnoloogiaharidus andsid teada, et nende ühine rahataotlus Paides kood/Jõhvi Järvamaa õppekeskuse avamiseks on saanud positiivse vastuse. See tähendab, et astutud on järjekordne samm kooli avamiseks septembris. Ka on selgunud, kes asub üksust juhtima.