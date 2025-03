Paidelane mängis end maailma tippseltskonda võistlema

Saar märkis, et Eesti neljaliikmelisse esindusse kuuluvad veel tema naispaariline Tõrva petanki klubist Maris Rõõm ning meestest Kaarel Mikk ja Margus Berkmann. «Meil on ära jagatud, et mina mängin maailmameistrivõistlustel üksik­mängu ja paarismängu ning Maris Rõõm paarismängu ja sega­paarismängu. Nii saame mõlemad kaasa teha kahel võistlusel,» lausus ta.