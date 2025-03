Korvpallurid vajavad edasipääsuks kodupubliku tormilist toetust

Korvpallimeeskonna mänedžer Janno Viilup ütles, et esimene mäng Reinar Halliku korvpallikooliga oli eelmisel nädalal vastase kodusaalis ja selle paidelased kahjuks kaotasid 64:77. «Tulemus ei kajasta sugugi mängupilti. Statistikale ja meeste võimetele tuginedes olen veendunud, et suudame neid võita. Selleks on kindlasti vaja ka meie suurepärast kodupublikut, kes süstiks meestesse enesekindlust ja toetaks korraliku kaasaelamisega,» lausus ta.