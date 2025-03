Järva valla abivallavanem Siim Umerov selgitas volikogule, et Ambla õppekohas käib kuue klassi peale 11 last, mis on poole klassi jagu lapsi.

Umerov lisas, et 32 sealkandis elavat last on juba praegu otsustanud mõne kaugemal asuva kooli kasuks. Nii ei oska keegi öelda, mitu praegu Amblas õppivat last hakkab septembrist Aravetel käima ja kui paljud eelistavad hoopis Tapat või Tammsalu.