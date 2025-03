Andekas noor jagab end korvpalli, pillimängu ja laulmise vahel

Herman Haamer on Paide noormees, keda on kodulinnas üsna võimatu mitte märgata. Mitte selle pärast, et ta on suuremast osast eakaaslastest pikem, vaid teda jagub lihtsalt kõikjale. Olgu see siis korvpalliväljak, kultuuriüritus, kus lauldakse või pilli mängitakse, või kooli ettevõtmine, kus ta käed külge lööb.