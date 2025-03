Esimene kurgisaak kadus letilt kiirelt

Paimla märkis veel, et esimese korra kohta polnud saak just ülemäära suur – kolmkümmend kilogrammi. Värske kaup köögiviljaletil kaua seista ei saanud, jaole jõudsid kiiremad. Tühjade kätega jäänutel kurvastada ei maksa, uusi kurke tuleb järjest peale. «Esimene saak on nagu ikka, veidi kesine. Kurgil on ju kasvamiseks valgust vaja, aga päikest pole viimasel ajal väga palju olnud,» selgitas Paimla.