30 aastat kadunud sõrmus jõudis viimaks omanikuni

Kristina Gudinas ütles, et ta ei teadnudki, et tema Türi majandusgümnaasiumi esimese lennu lõpusõrmus on kadunud. Kuna teatud eas vahetavad naisterahvad oma hõbeehted enamasti kuldsete vastu, ei tundnud ta sellest ka puudust. «Mõtlesin, et küllap see on kusagil emakodus koos teiste ehetega, mida ma enam ei kanna,» sõnas ta.