ENPO on projektorkester, kus mängijad on vanuses 12–23 aastat ja mis koguneb keskmiselt neli korda aastas kolmepäevasteks laagriteks Eesti eri paigus. Eelmise aasta algusest on orkestri peadirigent Silver Niinemets. Türi kontserdil juhatas orkestrit ka külalisdirigent Karl Abro.