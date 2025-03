„Esimene CAESARite kodustamine on tehtud. Siiski tehakse relvasüsteemidele veel mõningaid täiendavaid ümberehitusi Eestis,“ ütles 3. suurtükiväepataljoni ülem, Türi vallast pärit kolonelleitnant Rauno Viitmann lisades, et lahinglaskmistel ja nendele eelnenud taktikalisel harjutusel on sõdurid näidanud, et relvasüsteemi saab selgeks üsna lühikese ajaga.