Hostel ootab spordirahvast öömajale

Paide spordikeskuse juhatuse liige Indrek Kivimäe ütles, et vajadus spordihalli lähedal asuva taskukohase ööbimiskoha järele oli juba ammu. Kui Eesti koondised või suuremate spordiklubide esindusvõistkonnad on saanud Paide treeninglaag­rite ajal seni ööbida Paide Spa hotellis, siis noortele sportlastele käib see üle jõu. Ometi otsivad just noored kõige rohkem Eestist laagripaiku, kus on loodud kõik tingimused treenimiseks ja mugavaks olemiseks.