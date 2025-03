Kodumaine aiand aitab mõisapargi õitsele

Juba mitmel aastal on Udeva mõisapargis tegutsev mittetulundus­ühing palunud inimestel nartsissibulaid annetada ja sel moel ongi kogunenud tuhandeid sibulaid. Hiljaaegu saabus Udevale aga rekordkogus kollaseid kevadekuulutajaid. Tõsi, mitte istutusvalmis sibulaid, vaid koos pealsetega. See tähendab, et kogu kevadsuvi kulub nende kuivatamisele ja sortimisele, et sügisel suurt istutustööd alustada.