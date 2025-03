Et kohe üle tee asuvat algklasside maja, kus nüüd asub vallavalitsus, kutsutakse naljatamisi valgeks majaks, võib äsja saabunud paari tinglikult kutsudagi selle maja esinduspaariks. Eesti ornitoloogiaühingu lehelt saab teada, et Hariduse tänava pesa on ehitatud umbes 2012. aastal.