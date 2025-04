Paide kirikus tuleb vaikse aja kontsert

VHK keelpilliorkestri dirigent Rasmus Puuri sõnul on orkester Theodoriga koostööst unistanud juba ammu. „Theodor Sink on üks parimaid ja hinnatumaid tšelliste Eestis, kes on minu meelest avalikkuse mõttes täiesti alahinnatud. Tema mäng on lummav ning puudutab mind absoluutselt alati,“ sõnas ta. „Viimati kohtusime temaga laval umbes 7-8 aasta eest, pärast Hans Christian Aaviku ning Ain Angeriga aprillikuiseid tuure mööda Eestit, sobib Theodor Sink sellesse ritta nagu valatult.“