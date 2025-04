Kevadpealinnas alustas prügikoristuskampaania

Terviseeksperdid soovitavad täiskasvanutel liikuda igal nädalal vähemalt 150, ideaalis koguni 300 minutit. See tähendab, et igas päevas võiks olla vähemalt pool tundi aktiivset liikumist. KõKuta kampaania kutsub inimesi igapäevasele jalutuskäigule lisama veel ühe lihtsa, kuid olulise tegevuse – kummardamise, et korjata üles lume alt välja sulanud prügi.