Ringristmik uhkeldab õieilus

2022. aasta kevadel sai haljasala veel ühe täienduse: ringi keskele istutati iluõunapuu sordinimega «Rudolph». Sort on aretatud 1954. aastal Kanadas. Türi Halduse aednik Ele Schiff selgitas, et valikuks osutus õunapuu kahel põhjusel. Puukoolist kinnitati, et see on vastupidav nii ilmastikutingimustele kui ka heitgaasidele, mida ringristmikku läbivad autod arvestatavas koguses õhku paiskavad. Ka sobib just õunapuu kesklinna kaunistama, sest teatavasti on õuna kujutis Türi valla vapil.