Ragnar Klavan esitas ametliku kandidatuuri, toetajatering kasvab

“Kandideerimiseks vajalikud allkirjad olid koos juba jaanuaris, nii et sealtmaalt on kogu energia läinud programmi tutvustamisele ning klubidega suhtlemisele. See on kinnitanud usku, et ajame õiget asja - tänaseks on neid klubisid, kes on asunud minu programmi, meeskonda ja presidendiks kandideerimist toetama, juba üle 40 ning kolm kuud on veel ees. Nii et valimistepäev tuleb pingeline, sest tulemust ei määra ainult paberil olevad allkirjad, vaid klubide reaalne tahe muutusi ellu viia,” sõnas Klavan.