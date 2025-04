Soe ajas konnad rändele

Soojad ja vihmased päevad on meelitanud kahepaiksed kevadrändele, sest just piisavalt päikest ja niiskust on kahepaiksetele signaal kevadrände alustamiseks. Soojus ja vihm vallandavad nende hormoonid ning nad hakkavad massiliselt liikuma talvituspaikadest sigimisveekogudesse.