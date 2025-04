Järvamaa spordiliidu projektijuht Piret Reinfeld selgitas, et vaheturniiril mängisid viis võistkonda omavahel kohad selgeks, et selle põhjal saaks kolm paremat tüdrukute ja poiste võistkonda minna edasi finaalturniirile.

Reinfeldi sõnul näitas Järvamaa tugevust võrkpallis seik, et maakonda esindanud koolid tulid võitjaks nii poiste kui tüdrukute seas. "See oli tore üllatus. Võrkpall on tehniline pallimäng, milles on harjutamata ja konkreetseid mänguvõtteid teadmata keeruline edukas olla," selgitas ta. "Meie koolides harjutatakse järelikult võrkpalli korralikult."