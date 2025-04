Töötukassa Järva osakonna juhataja Eha Tasangu sõnul algas värbamispäev tormiliselt. «Esimese kahekümne minutiga oli üle 200 külastaja,» lausus ta. «Mina küll ei uskunud, et nii palju inimesi tuleb.»

Tasang ütles, et kuigi Eesti majandusest räägitakse palju mustades toonides, siis Järvamaa tööturuga pole midagi hullu juhtunud. «Praegu on meil arvel 1200 töötut, mida on natuke rohkem kui aasta tagasi, kuid ei midagi erilist,» lausus ta.