Kohviku omanik Priit Toobal rääkis, et kui algselt maksis 100 grammi buffet` toitu 1.40 eurot, siis märtsis 1.05. Kuna oluline hinnalangetus tõi kliente juurde, otsustati alates aprillist kehtestada lõplikuks hinnaks 1.20 eurot saja grammi eest, mis on algsest hinnast 20 senti vähem.

"Sooduskampaania tõi meile palju uusi sööjaid, kes ütlesid, et on esimest korda ja mitmed jäidki meile pidama, kes varem mujal käisid. Selle üle on meil ainult hea meel," rõõmustas ta.