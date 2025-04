Kaer, see peamiselt loomasöödaks kasvatav teravili, on end jõuliselt murdnud ka inimeste toidulauale. Kes siis ei armastaks kaerahelbeputru, müslit või kaerahelbeküpsiseid? Erinevalt nisust ei mõju kaer laastavalt ka vöökohale, hoiab südame korras ja on mitmel muul moel tervisele kasulik. 30. aprillil tähistame rahvus­vahelist kaerahelbe­küpsiste päeva. Tasub plaaditäis ahju pista!