Järvamaa Haigla läheb töömessile

Sadade tööpakkumistega on kohal ligi 160 tööandjat, seda on mullusest enam. Tööpakkumisi on erinevatest valdkondadest. Loomulikult on pakkumisi sektorites, kus töötajatest on puudus – haridus ja tervishoid. Messil osaleb 6 maakonnahaiglat (Ida-Virumaa, Kuressaare, Pärnu, Järvamaa, Viljandi, Valga), hooldusasutused ja väga mitmed koolid, esindatud on suuremad poeketid, mitmed tööstus- ja tootmisettevõtted ja on ka riigiasutusi.