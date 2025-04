„Paide Linnameeskond on hästi üles ehitatud ja struktureeritud, pakkudes noortele talendikatele mängijatele nii Gambiast kui mujalt võimalust oma unistusi ellu viia,” sõnas Pa Abdou Cham. „Olen väga põnevil, et olen siin, ja ei jõua ära oodata, et alustada ning kõigile oma oskusi ja talenti näidata. Teen kõik endast oleneva, et anda parim Paide heaks.“