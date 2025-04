Võrreldes eelmise aastaga oli sõidusuund vastupidine ja umbes veerand rajast täiesti uus. “Näiteks sisaldab rada puitsilla ületust ja mitmeid uusi tehniliselt huvitavaid lõike, kus on palju võita, aga ka palju kaotada,” rääkis ettevõtmise eel võistluse peakorraldaja Kalle Kruusma autosport.ee-le . “Kindlasti tuleb võistlejatele ja pealtvaatajatele väga huvitav võistlus.”

Audru tänavatel kulgeva raja pikkus on 2,3 kilomeetrit ning see on täielikult asfaldil.