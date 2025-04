Eakatel käis külas professor

Vestluses kõlasid tõsised, ent mõtlemapanevad näited – nagu tõik, et Eestis pole ekstreemsete kuumaperioodide ajal võimalik end leevendavalt kuumuse eest varjata. Muu hulgas rõhutas professor ka, et Euroopas on lindude arvukus vähenenud juba 50% võrra. Need faktid kutsusid kuulajaid üles mõtlema oma väärtusruumi üle ja selle üle, kuidas meie käitumine mõjutab planeedi tulevikku.