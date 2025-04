Ambla kogukond seab samme Tapa poole

Pihlegas lisas, et kogukonna viimasest liitumissoovist saati on olukord muutunud. «Enam ei ole väike Ambla vald,» märkis ta.



Järva vallavanem Toomas Tammik ütles, et mõistab inimesi emotsionaalselt, kuid rõhutas, et vald pole Amblast loobunud. Tema sõnul tehakse kõik selleks, et säilitada Amblas tugev kogukondlik elu.



Tammik tõi näiteks tänavu ligi 400 000 euro suuruse investeeringu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusse (Jõgisoo küla liitmine Ambla alevikuga – toim). Investeeringu peamise maksumuse tasub Paide Vesi­ ning valla osalus moodustab 175 000 eurot.



Tammiku sõnul on see vallas­ prioriteet, sest vee kvaliteet muutub aasta-aastalt järjest aktuaalsemaks. Hea näide sellest on Jõgisoo projekt, mis näitab, et vald seisab oma elanike heaolu eest. Tammik usub, et kui veemajandusprobleemid on lahendatud, muutub Ambla alevik elujõulisemaks.



Lisaks rõhutas Tammik, et Ambla on Järva vallale väga oluline piirkond. Tapa valla koosseisu jäädes satuks Ambla pigem taaskord äärealale, samas kui Järva vallas püütakse piirkonda hoida tugevana.



Tammik rõhutas, et enne kui kaaluda valdade vahetust emotsioonide ajel, tuleks põhjalikult analüüsida mõlema omavalitsuse plusse ja miinuseid, sest probleemid on valdades sageli samad. Ambla kooli sulgemise kohta ütles Tammik, et see oli kogu vallavolikogule raske otsus.



Tapa vallavolikogu esimehe Maksim Butšenkovi sõnul pole Ambla liitumine Tapa vallaga uus idee, vaid arutelu on olnud päevakorral juba aastaid.