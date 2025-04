Pindalapõhist erakorralist toetust taotleb 464 klienti

PRIA toetuste rakendamise osakonna rakendusjuht Sigrid Rõõmussaare sõnul kasutasime toetuse taotluste esitamisel eeltäidetud taotlusvormi. „See võeti taotlejate poolt hästi vastu ja saime korduvalt tagasisidet, et taotluse esitamine oli väga lihtne ja kiire. Ja kuigi veidi üle viiekümnel taotlejal tuli esitada ka lisadokumente, et tõendada saagi hävimist või külmakahjusid, siis ka need dokumendid said esitatud ning kuu lõpuks jõuavad toetusrahad toetusesaajateni,“ lisab Rõõmussaar.