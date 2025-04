Esialgne kahju on 4000 eurot.

Lääne ringkonnaprokuratuuri prokurör Jan Aasma rääkis, et politsei pidas 35-aastase mehe kinni, keda on seni kogutud tõendite põhjal alust kahtlustada vargustes nii Kabala kui ka Käru poes. „Kahtlusaluse tabamiseni viis politsei hea töö - politseinikud töötasid läbi kogu saadud info ja tõendid süsteemselt ja kiirelt,” kiitis ta. „Menetlus jätkub, et selgitada välja kõik sündmusega seotud asjaolud.”