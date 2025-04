Kokku toimub seitse autooksjoni. Omanikku otsitakse nii 2002. aasta Volkswagen Golfile (alghinnaks 300 eurot) kui ka näiteks 2020. aasta Toyota Camryle (8000 eurot). Kuigi viimase masina läbisõiduks on vaid 51 652 kilomeetrit, tasub teada, et auto on avariiline ja ühe süütevõtmega. Ostjal tuleb tasuda ka sõiduki registreerimistasu.