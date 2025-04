GALERII Järva maleva koostööõppusesse kaasati nii naabrid kui prantslased

Lõpuharjutus näitas, et Kaitseliidu vabatahtlikud saavad enda sooritustega väga hästi hakkama ka kõige keerulisemates tingimustes nagu seda on hoonestatud ala. Peale selle saame tunnistada, et vabatahtlikud saavad edukalt hakkama ka teiste rahvuste allüksuste juhtimisega ja koos tegutsedes mõistame me teineteist.