1342 allkirja tuuletööstuse vastu anti linnavalitsusele üle

“Meil on hea meel, et oleme suutnud luua silla linnavalitsusega, et uks meile on piltlikult öeldes lahti jäetud. Samas oleme teadlikud, et allkirjade üleandmine üksi ei maksa midagi. Juriidilise jõu annab nendele üks hea eelnõu, mille volikogu võiks ühel hetkel heaks kiita. Eelnõu koostamise jätame aga linnaametnike vastutada - teod on tähtsamad kui varasemalt välja öeldud sõnad. Vajadusel oleme valmis selle koostamisel ka abiks olema,” lausus allkirjade kogumise algataja Kristo Kiviorg.