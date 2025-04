„Orienteerumine on paljudele jõukohane tervisespordiüritus, kuhu tulla koos perega, et ühendada rõõm liikumisest ja looduses viibimisest. Võimalusi päevakutel kaasa lüüa on ohtralt, näiteks Tallinnas toimuvad päevakud lausa neljal päeval nädalas,“ rääkis Eesti orienteerumisliidu eestvedaja Mait Tõnisson.