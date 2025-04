Lauri Läänemets: keegi ei piira õigeusklike usuvabadust

Tema sõnul on riigikogu heakskiidu saanud seaduse keskne eesmärk tagada, et Kremlist, piltlikult öeldes Putini kõrvalkabinetist ei juhitaks Eestis tegutsevat usuorganisatsiooni. „See seadus ütleb, et Putin ei peaks saama läbi patriarh Kirilli otsustada Eestis olulisi asju,“ märkis Läänemets. „Kirill on öelnud, et Ukrainas võib inimesi tappa, Ukrainas võib inimesi vägistada, Ukrainas võib inimesi küüditada - see ei ole kristlus.“