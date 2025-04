Jahimees leidis metsast kummalise kanistrite rea

Tegemist ei olnud jõe ega muu veekoguga, vaid metsakuivenduskraaviga. Kahjuks pole sellised leiud Eesti metsades haruldased. Keskkonnaamet ja omavalitsused on korduvalt juhtinud tähelepanu probleemile, kus inimesed toovad oma koduse prügi nagu vanad rehvid, mööblitükid, ehitusjäätmed või muud sodi loodusesse, lootuses jääda märkamatuks. Selline tegevus on aga ohtlik nii keskkonnale kui ka metsloomadele.

20 liitrised kanistrid, mis metsas vedelesid, olid ka sildistatud. Osadel kanistritel oli peal silt AdBlue. Sellist vahendit kasutatakse peamiselt lisaks uuematele diiselmootoriga autodele ka veokitel ja põllumajandusmasinatel. Selle eesmärk on vähendada kahjulikke lämmastikoksiide heitgaasides, muutes need ohutuks veeauruks ja lämmastikuks. AdBlue ise ei ole ohtlik aine, kuid loodusesse sattudes võib see siiski keskkonda kahjustada, eriti suuremates kogustes.