GALERII Vaata, kuidas käivad remonttööd Särevere spordihoones

Nii nagu Türi ühisgümnaasiumi võimla saab kauaoodatud uue põranda, on suurem remont pooleli ka Järvamaa kutsehariduskeskuse Särevere spordihoones. Küll on vahe selles, et ametikooli võimla läbib totaalse muutuse tervikuna ning läheb ka viis korda rohkem maksma.