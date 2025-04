Brause on varem öelnud, et töö Valga haiglas on talle väga meeldinud ning kokkuhoidev on ka meeskond. Samas möönis ta, et iganädalane sõit Türi-Valga vahel on mõistetavalt kurnav, kuid Türi kasuks rääkis siiski soov panustada kodukoha elanike tervisesse.