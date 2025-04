Järvamaal heideti talvituvatele nahkhiirtele pilk peale

Kuigi levinud on arvamus, et nahkhiired talvituvad valdavalt suurtes koobastes, siis tegelikult pakuvad ka paljud meie poolt ehitatud rajatised neile sobivat talvekodu. Nii võime näiteks vabariigi aastapäeva eel keldrisse moosipurki otsima minnes leida mõne karvase tegelase kivide vahel või katusepraos hoidiste üle arvet pidamas. Meie 12-st nahkhiireliigist seitse võivad otsida omale talvituspaika ka meie keldritest, garaažidest või isegi heinaküünist, kui seal on neile sobiv temperatuur ja leidub ohtralt pragusid peitu pugemiseks.