Järva Halduse juhatuse liige Andreas Sapas andis teada, et 17. märtsil alustati Aravetel katlamaja ehitusega. Projekteerimiseks ja ehituseks on sõlmitud töövõtuleping AS-iga Tamult. Ehitusjärelevalvet teeb AS Infragate Eesti. Töö on kulgenud plaanipäraselt ja 9. aprillil jõuti juba sarikapeoni.