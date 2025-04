Luuleridade kaudu otse ja ausalt

Juba esimese luulekogu «Nuiatud pai» ilmumise järel teadis Mandri, et teine luulekogu tuleb kindlasti. Seda põhjusel, et luuletused muudkui tulid tema seest ja raamatusse mahtus neist ainult osa. «Aga kindlasti ei teadnud ma, et teine raamat tuleb nii ruttu. Arvasin, et kirjutasin sel eluhetkel endast kõik välja ning kui elu muutub stabiilseks ja rahulikuks, siis ei teki ka luulet,» lausus ta.